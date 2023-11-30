الزراعة: تدريب 22 مبعوثا من 14 دولة أفريقية في مجال تمكين المرأة الريفية

اختتمت وزارة الزراعة، أعمال البرنامج التدريبي في مجال (( تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر )) وذلك في الفترة من 11/11/2023 إلي 30/11/2023 بمشاركة (22) متدرب ومتدربة من (14) دولة أفريقيا ( أفريقيا الوسطي - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو - جزر القمر - زامبيا - زيمبابوي - سيراليون - كونغو برازافيل - ليبريا - مالاوي - مالي - كوتيفوار - مدغشقر ).

ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة بحضور مراسم ختام الدورة وتسليم المتدربين شهادة التدريب.

ونقل "موسى" تحيات وزير الزراعة للمتدربين وقال ان البرنامج التدريبي يهدف الى تنمية مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكين المرأة الريفية .

اشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية حول دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة بالإضافة إلى الشق العملي والذي اشتمل على زيارات ميدانية إلى مشروعات تنموية كالسياحة الريفية والبنك الزراعي لمعرفة تمويل المشاريع الصغيرة

كما تضمن البرنامج بعض الجولات السياحية وذلك لإلقاء الضوء علي أهم المعالم التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر على مر العصور مثل زيارة الأهرامات بالجيزة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي والمسرح الروماني.

وأشاد المشاركين بالبرامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف علي الخبرات المصرية في مجال " تمكين المرأة الريفية من خلال القروض الصغيرة و المتوسطة والمتناهية الصغر " .

كما أشادوا بتنظيم وتنفيذ البرنامج علي الوجه الأكمل, وتوجهوا بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ البرامج