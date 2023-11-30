وزير الأوقاف الفلسطيني: الأجواء في قطاع غزة صعبة جدا

أكد وزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري أن الأجواء في قطاع غزة صعبة جدا، ونأمل في أن تتوقف هذه الحرب التي تشن على أهلنا في قطاع غزة وبنفس الوتيرة أيضا على الضفة الغربية، حتى تتمكن الجهات ذات الاختصاص من إدخال المساعدات والأدوية والأغذية إلى الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور البكري - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - إن تحريض الحكومة الإسرائيلية للمواطنين على حمل السلاح هو شيئ خطير جدا وينذر بالمزيد من الدماء ويعد تصريحا بالقتل لم يعهد أن تمارسه دول تجاه أي قضية.

وأضاف أن الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية هى حالة معقدة وصعب جدا وصلت إلى درجة انفصال المحافظات عن بعضها البعض، حيث وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية على الطرق وأصبح المواطن لا يستطيع الخروج أو الدخول إلا بالموافقة وهذا يطبق على كل محافظات الضفة الغربية، كما يقوم الاحتلال بتدمير البنية التحتية فيها وهو ما يزيد الأمر سوءا وتعقيدا.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات صباحية ومسائية، والتصريح بحمل السلاح يعد تصريحا لتجاوز كل الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك وتجاوز القيم والإجراءات الصحيحة، منوها بأن حالة الفلسطيني في القدس صعبة للغاية والمواطن المقدسي يعاني من عملية التعقيد في إجراءات الاحتلال للدخول للقدس والتي هى من أصعب الإجراءات.

وقال وزير الأوقاف الفلسطيني "لدينا ثقة كبيرة في أشقائنا في جمهورية مصر العربية الذين كانوا لنا دائما عونا ونصيرا ونثق في قدراتهم السياسية ونأمل أن يكون هناك حل عادل للمشكلة الفلسطينية طبق الرؤية السياسية العربية ومخرجات اللقاءات السياسية والتي تقضي بدولة فلسطينية للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف"، لافتا إلى أن القيادة المصرية تعمل صباحا ومساء من أجل هذا الهدف لأنه إذا لم تحل هذه القضية ستبقى المنطقة والإقليم في أزمة لن تهدأ إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية.