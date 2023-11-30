إصابة شخصين بحادث تصادم في الفيوم

أصيب شخصين أحدهم فى حالة حرجة، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل ودراجة نارية "موتسيكل"، بطريق قرية جبله بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى سنورس المركزي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل ودراجه نارية "موتسيكل" بطريق سنورس الزراعي باتجاه قرية جبله بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث الذي تبين وقوعه بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة؛ مما أسفر عن إصابة كل من: "محمد علي 33 عاما، " و"احمد مصطفي 33 عاما.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون في قرية دار السلام بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور وارتجاج بالمخ ونزيف داخلي.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وجاري تحرير محضر بالواقعة واحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.