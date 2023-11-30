تجديد حبس متهم بإصابة 3 طلاب في المقطم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بإصابة 3 طلاب بعدما أطلق النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأمرت بالتحفظ علي السلاح، ووجهت له تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري غير مرخص وإثارة الذعر بين الماره، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين الصحية تمهيدًا لسؤالهم.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم، وباشرت التحقيق مع المتهم وطلبت تحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى.

وقرر أحدهم بتضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، وإتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.