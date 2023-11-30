المركزي: ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 9.719 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

كشفت النشرة الاحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 9.719 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 9.619 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.

وانقسمت الودائع إلى الودائع الحكومية بقيمة 2.179 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.539 تريليون جنيه.

كما انقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 1.880 تريليون جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 299.435 مليار جنيه.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 5.936 تريليون جنيه، والعملات الأجنبية بقيمة 1.603 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.

وانقسمت الودائع بالعملة المحلية غير الحكومية إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 150.08 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بقيمة 1.054 تريليون جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 4.696 تريليون جنيه وغير المقييمن بقيمة 35.484 مليار جنيه.

وبالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لغير الحكومة انقسمت إلى 94.771 مليار جنيه، و540.826 مليار جنيه، والقطاع العائلي 933.690 مليار جنيه، وغير المقيمين بقيمة 34.214 مليار جنيه.