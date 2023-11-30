لجنة الانضباط بالدوري القطري تعاقب حمدي فتحي على واقعة «فيراتي»

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، النجم المصري حمدي فتحي، المحترف ضمن صفوف فريق الوكرة على واقعة «فيراتي».

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري، إيقاف حمدي فتحي مباراتين بالإضافة إلى تغريمه ماليًا بعد طرده في مباراة فريقه الوكرة ضد العربي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي على ملعب حمد الكبير، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

وتلقى حمدي فتحي البطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخله العنيف على الإيطالي ماركو فيراتي لاعب العربي، ليغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 79.

ونشرت اللجنة بيانًا، أوضحت من خلاله: «إيقاف اللاعب حمدي فتحي عبد الفتاح لاعب نادي الوكرة لمباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري».

وأضاف البيان: «وذلك بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة والنادي العربي بتاريخ 2023.11.25، واستنادا للمادة رقم (‎2/1/47)‏ من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023-2024».

وخسر الوكرة من العربي بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيد الفريق عند 17 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري، بفارق 5 نقاط عن الغرافة المتصدر ولا يزال لرفاق حمدي فتحي مباراة مؤجلة، بينما رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع.