حملات أمنية مكبرة لضبط تجار السلاح والمخدرات بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"، بحوزة 6 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بالإضافة إلى تنفيذ (812) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، بمديرية أمن دمياط،

ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

