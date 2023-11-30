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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ببنى سويف

ضبط مصنع لتنصيع الأسمدة
ضبط مصنع لتنصيع الأسمدة
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مدير مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية – كائن بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق. 

بتفتيش المخزن عُثر بداخله على 62،5 طن  مواد خام "مجهولة المصدر بدون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها تستخدم فى التصنيع"، 5،750 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مصنع الأسمدة بمحافظة بني سويف ضبط مصنع لتنصيع الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ببنى سويف