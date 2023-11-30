إحباط محاولة جلب ألعاب نارية داخل إحدى الحاويات عبر ميناء شرق بورسعيد

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع المنافذ ورود حاوية إلى ميناء شرق بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها "بطاطين".

كما أضافت التحريات بإحتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد "ألعاب نارية" بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت الجهود عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبتة بمستندات الرسالة عبارة عن (144 كرتونة بداخلهم أنواع وأحجام مختلفة من الألعاب النارية بإجمالى 126576 قطعة ألعاب نارية) مخبأة داخل الحاوية وغير مثبتة بالمستندات ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

قدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة (2،350،000 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.