موقف فيرمينو.. تشكيل أهلي جدة لمواجهة أبها في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أبها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الراقي، الجزائري رياض محرز، رفقة الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، وفراس البريكان.

وشهد تشكيل الأهلي الأساسي، استمرار غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو منذ وفاة والده.

ويتواجد بتشكيل الإمبراطور، الإيفواري فرانك كيسي، ويحرس عرين الفريق، السنغالي إدوارد ميندي.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 27 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز الخامس عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعيد بالعبيد – عبدالباسط هندي – روجر إيبانييز – باسم الحريجي

خط الوسط: محمد المجحد – فرانك كيسي – جابري فيجا

خط الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.