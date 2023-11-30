ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يصرف مرتبات العاملين بالنادي

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس في صرف رواتب العمال والموظفين بالقلعة البيضاء.

يأتي ذلك وفقا لسياسة مجلس الإدارة بصرف رواتب العمال والموظفين بصورة منتظمة في نهاية كل شهر بعد تولي مجلس الإدارة الحالي مهمة قيادة القلعة البيضاء بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وكان مجلس الإدارة قد وعد العمال والموظفين بصرف رواتبهم بانتظام في نهاية كل شهر دون تأخير عن الموعد المتفق عليه.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس على  فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حسين لبيب فيوتشر أيمن مصطفى