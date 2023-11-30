مجلس الزمالك يصرف مرتبات العاملين بالنادي

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس في صرف رواتب العمال والموظفين بالقلعة البيضاء.

يأتي ذلك وفقا لسياسة مجلس الإدارة بصرف رواتب العمال والموظفين بصورة منتظمة في نهاية كل شهر بعد تولي مجلس الإدارة الحالي مهمة قيادة القلعة البيضاء بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وكان مجلس الإدارة قد وعد العمال والموظفين بصرف رواتبهم بانتظام في نهاية كل شهر دون تأخير عن الموعد المتفق عليه.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس على فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.