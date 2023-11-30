طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء زد، والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .



وجاءت التشكيل كالآتي :

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع : مصطفى إبراهيم وهشام صلاح وكريم الديب وإسلام ابوسليمة .

في خط الوسط : ناصر ناصر و عمر الوحش ورجب عمران ومورو ساليفو.

وفي الهجوم : مابولولو وبواتينج.

وعلى مقاعد البدلاء :

عمرو خليل وأحمد غنيم ومحمود شبانه وأحمد عيد وفوزي الحناوي وعبدالغني محمد وعمرو صالح وبلال السيد وفان ديرك.