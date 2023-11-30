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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد في الدوري

طارق العشري يعلن
طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء زد، والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز . 


وجاءت التشكيل كالآتي :

 حراسة المرمى: عمر صلاح.  
خط الدفاع : مصطفى إبراهيم وهشام صلاح وكريم الديب وإسلام ابوسليمة .
في خط الوسط : ناصر ناصر و عمر الوحش ورجب عمران ومورو ساليفو.  
وفي الهجوم : مابولولو وبواتينج.

وعلى مقاعد البدلاء : 
عمرو خليل وأحمد غنيم ومحمود شبانه وأحمد عيد وفوزي الحناوي وعبدالغني محمد وعمرو صالح وبلال السيد وفان ديرك. 

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة زد مباراة الاتحاد السكندري وزد الدوري الممتاز طارق العشري استاد الاسكندرية