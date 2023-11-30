الجمارك تنظم ورشة عمل دولية حول تبسيط إجراءات استيراد وعبور مواد الإغاثة الإنسانية لغزة

نظمت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري ورشة عمل دولية حول تبسيط إجراءات استيراد وعبور مواد الإغاثة الإنسانية لدعم سكان غزة، والتي استمرت لمدة يومى 29 و30 نوفمبر 2023 تحت رعاية منظمة الجمارك العالمية، وتنظيم المجموعة اللوجستية الدولية «IMPACCT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية.

وتهدف الورشة لعدة أهداف أهمها الآتي:

تعزيز الفهم المشترك للاستجابة للأوضاع الإنسانية والتحديات المرتبطة باستيراد وعبور مواد الإغاثة الإنسانية لدعم سكان غزة. تعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية باستيراد مواد الإغاثة الإنسانية. تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الموثوق بها المعنية باستيراد مواد الإغاثة الإنسانية، دونما تكاليف لدعم سكان غزة. تطبيق تدابير استثنائية وتدابير لتيسير استيراد/عبور مواد الإغاثة لمصر.

وحضر الندوة ممثلي من وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، هيئة الموانئ البحرية، مصر للطيران، الهلال الأحمر المصري، منظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر بقيادتها السياسية، ستظل تبذل كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، عبر معبر رفح الذي حرصت الدولة على استمرار فتحه، جنبًا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيين، بما يسهم في سد احتياجاتهم الأساسية، على نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين.

وأضاف غتوري، في الندوة الإقليمية التي عقدتها منظمة الجمارك العالمية، والمجموعة اللوجستية الدولية «IMPACCT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يتابع بنفسه لحظيًا جهود الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة من معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري مع الالتزام الكامل بتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، على نحو يتسق مع حالة الحرب التي يشهدها قطاع غزة، واستطاعت مصر بالفعل تقديم آلاف الأطنان مساعدات لأشقائنا بتضافر جهود الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات دائمة بمصلحة الجمارك تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع «حالة حرب» ومن ثم لا يتم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يعكس الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في ظل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني.

وأوضح، أننا حريصون على تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنها داخل البلاد.

وأكد أنه يتم التنسيق مع الشركات أو المؤسسات القائمة بالتخليص على شحنات الإغاثة لاتباع إجراءات التخليص المسبق قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي؛ بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود لقطاع غزة.