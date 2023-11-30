طلاب دمياط يحصدون المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة

حصدت مديرية التربية والتعليم دمياط المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وإشراف الإدارة العامة للتربية الرياضية

وهنأ المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية من المرحلة الاعدادية وهم سيف هشام التلباني وزن 41ك لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة الشهيد السيد غراب ع بفارسكور، والطالب فارس السيد البنداري وزن 48ك لحصوله علي المركز الثاني من مدرسة الشهيد السيد غراب ع بنين بفارسكور والطالب سيف محمد العدل وزن 57ك لحصوله عليالمركز الثالث من مدرسة اللغات الرسمية المتميزه بدمياط الجديدة.

كما هنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين بطولة الجمهورية للمصارعه المرحلة الابتدائية الطالب طه محمد محمد أبو إبراهيم وزن 47ك لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعه من مدرسة المتبولي ب بدمياط ، والطالب محمد عمرو المجلاوي وزن 52ك لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة الانصاري الابتدائية بفارسكوروالطالب محمد حسن عبدالله وزن 73ك لحصولها علي المركز الثالث من مدرسة الحديدي الابتدائيه بفارسكور، والطالب عبد الرحمن محمد الطرانيسي وزن 35ك لحصوله علي المركز الثاني في بطولة الجمهورية للمصارعه من درسة فارسكور الرسمية لغات.

وهنأ وكيل الوزارة عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية وموجهي ومعلمي التربية الرياضية بالادارات التعليمية والمشرف العام اسامه عبد الرحمن رزق والمدربين منير علي أبو محمد احمد جمال الدين واسامه حسان.

كما هنأ المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية من المرحلة الاعدادية حيث قال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط .