محافظ كفر الشيخ يشهد الجلسة الحوارية لمبادرة «شارك الكلمة .. كلمتك»

شهد ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اللقاء الحواري " الكلمة كلمتك "، اليوم الخميس، بالديوان العام للمحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة و الدكتور ماهر أبو أخوات عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الشباب هم صوت الوطن وعزيمة الأمة و ناشد محافظ كفر الشيخ شباب الجامعات والكيانات الشبابية أن يخرجوا للإدلاء بأصواتهم وتوعية المجتمع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم لأداء الواجب الوطني، كما دعى شباب البرلمان وشباب يدير شباب بتنسيق مديرية الشباب والرياضة، للمشاركة في تنظيم دخول المواطنين للجان الإنتخابية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وأشار إلى دور الشباب في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء للوطن، مؤكداً أننا نعيش حالياً فترة من أكثر الفترات إستقراراً وأمناً بالرغم من المرور بالعديد من التحديات والصعوبات، وأن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً نحو التنمية المستدامة في كل المجالات المتنوعة وواجبنا اليوم أن نساهم جميعاً مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجني ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية .

وتابع محافظ كفرالشيخ أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطنى، وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وإنتصار لإرادة الشعب المصرى و الحفاظ على مكتسباته، وتأكيد القدرة على التصدي لكافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن.

ودعا محافظ كفرالشيخ جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الفعالة وبقوة في الإستحقاقات الإنتخابية استكمالاً لما اثبتوه من وطنيه ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل إستقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أرجاء الوطن.

وشرح الدكتور ماهر أبو أخوات عميد كلية الحقوق، ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني وحق أصيل لكل مواطن وخطوات التصويت الانتخابي الصحيح و مبطلات التصويت، تطرقت الجلسة إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى التسهيل علي المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أن تبدأ في العاشر من ديسمبر وحتى الثانى عشر من ديسمبر داخل جمهورية مصر العربية، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات .

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية المشاركة السياسية الفعالة للمواطنين والشباب والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ليقدم الشعب المصري المشهد الديمقراطى الذى يليق بتطور الدولة المصرية، مضيفاً أن مديرية الشباب والرياضة عكفت على عقد اللقاءات الحوارية المفتوحة حضرها ما يزيد عن 1700 شاب، آخرها حضور الشباب لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس منذ أيام مع الشباب وكافة فئات المجتمع منهم اللقاء الخاص بذوى القدرات لدعم وتشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم و ترسيخ مفهوم المواطنة وممارسة الحق الانتخابى فى الإستحقاق الرئاسى القادم .

كما حضر لقاء اليوم 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والشيوخ ومراكز الشباب والكيانات الشبابية وأعضاء فريق YLY لحضور اللقاء الحواري.

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