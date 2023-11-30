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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط المتهم بدهس محاسب وإنهاء حياته بالشروق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة الشروق بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم.

وتبين من التحريات الأولية عقب الانتقال والفحص أنه حال عبور محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، توفي متأثرا بإصابته، اصطدمت به سيارة مجهولة لاذ قائدها بالفرار بها، نتج عن ذلك إصابته التي أوت بحياته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من محل البلاغ خوفًا من تعدى الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية سيارة مجهولة قسم شرطة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة