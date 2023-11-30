تفاصيل ضبط المتهم بدهس محاسب وإنهاء حياته بالشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة الشروق بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم.

وتبين من التحريات الأولية عقب الانتقال والفحص أنه حال عبور محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، توفي متأثرا بإصابته، اصطدمت به سيارة مجهولة لاذ قائدها بالفرار بها، نتج عن ذلك إصابته التي أوت بحياته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من محل البلاغ خوفًا من تعدى الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.