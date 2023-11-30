رئيس أشمون: رفع درجة الاستعداد القصوي للانتخابات الرئاسية 2024

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي بأشمون والذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة ،و محمد العباسي سكرتير عام المجلس، وربيع الاشموني مدير إدارة المجالس، و رؤساء الوحدات المحلية القروية، وراعي كنيسة الانبا تكلا بأشمون، و مديري المصالح والإدارات الخدمية بمركز أشمون .

استهل النمر الاجتماع بمناقشة استعدادات مركز أشمون لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراءها خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، مؤكدا أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الإنتخابى كونه واجباً دستورياً ، مشدداً برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية ، مع مراعاة إختيار اللجان الإنتخابية بالدور الأرضى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم ، وكذا التأكد من جاهزية أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

فيما وجه النمر بضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور مركز أشمون بالمظهر اللائق والمشرف.

وخلال الاجتماع أيضاً شدد النمر علي مراجعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وتجديد الأعمدة المتهالكة بنطاق مركز أشمون بالتنسيق مع شبكة كهرباء أشمون للتأكد من مراعاه كافة إشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً علي سلامة المواطنين.

كما قام بالتنبية علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لأعمال تطهير جميع بالوعات صرف الأمطار ومطابق وشبكات الصرف الصحي داخل مركز أشمون بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لمواجهة موسم الأمطار والسيول الزائدة في فصل الشتاء،كما وجه أيضاً بالمتابعة الدورية لتنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة القطاعات والمنشآت العامة والمصالح الحكومية .

كما وجه النمر خلال الإجتماع بإستمرار تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية علي الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الإحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ،والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتوفير إحتياجاتهم الضرورية من السلع الأساسية.

وشدد النمر علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة بإستمرار والإهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين وإستمرار أعمال التطوير والتجميل ، وإستمرار حملات رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، موجها بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات وتنفيذ الازالة الفورية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً حقوق الدولة وسيادة القانون .

وفي نهاية الاجتماع وجه النمر بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون وتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة، وتسريع معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين والتواصل الدائم مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل حلها ميدانياً ، للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون .