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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع رأي يكشف انخفاض التأييد الشعبي للرئيس الأمريكي بايدن بسبب حرب غزة

بايدن
بايدن
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أظهرت استطلاعات للرأي تدنى مستوى التأييد الشعبي للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أكد استطلاع رأي أن الموافقة على وظيفة بايدن تدنت بين المستقلين، ووصلت إلى مستوى منخفض.

وأجرت مؤسسة "غالوب" استطلاعًا أظهر أن 27% من المستقلين السياسيين فقط يوافقون على آداء بايدن، فيما يرفض 73% آداء بايدن، وأكد الاستطلاع أن التأييد انخفض بمعدل 8 نقاط منذ الشهر الماضي.

يأتي ذلك بعدما قدمت المؤسسة تصنيف بايدن للاقتصاد بمعدل 24%، حيث لم تحظ جهود بايدن في التعامل مع أزمة الفلسطينيين والإسرائيليين إلا بآداء باهت.

وقاست المؤسسة مدى الرضاء الشعبي عن آداء بايدن حيال الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك أزمة حرب غزة، حيث أظهر الاستطلاع أن آداء بايدن في حرب روسيا وأوكرانيا كان أفضل من آداءه في الحرب على قطاع غزة.

الأزمة الروسية استطلاعات الحرب على قطاع غزة للرئيس الأمريكي بايدن