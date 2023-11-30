تأهل محمد الشوربجي، والمصنف الخامس عالمياً، إلى دور ربع نهائى بطولة هونج كونج للإسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، وذلك على حساب الأرجنتينى لياندرو روميليو بنتيجة 3-0 .
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-3 ، 11-6 ، 11-6 .
بذلك يلتقى محمد الشوربجى فى ربع النهائى مع شقيقه مروان للمرة الثانية على التوالى، وذلك بعد تأهله بالفوز على الفرنسى أوجست داسور بنتيجة 3-0.
وتصل القيمة المادية للجوائز إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الإسكواش.
البوابة سبورت
محمد الشوربجي يتأهل لربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش ومواجهة شقيقه
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تأهل محمد الشوربجي، والمصنف الخامس عالمياً، إلى دور ربع نهائى بطولة هونج كونج للإسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، وذلك على حساب الأرجنتينى لياندرو روميليو بنتيجة 3-0 .
تأهل محمد الشوربجي، والمصنف الخامس عالمياً، إلى دور ربع نهائى بطولة هونج كونج للإسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، وذلك على حساب الأرجنتينى لياندرو روميليو بنتيجة 3-0 .