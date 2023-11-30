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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد الشوربجي يتأهل لربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش ومواجهة شقيقه

محمد الشوربجى
محمد الشوربجى
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تأهل محمد الشوربجي، والمصنف الخامس عالمياً، إلى دور ربع نهائى بطولة هونج كونج للإسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، وذلك على حساب الأرجنتينى لياندرو روميليو بنتيجة 3-0 .
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 
11-3 ، 11-6 ، 11-6 .
بذلك يلتقى محمد الشوربجى فى ربع النهائى مع شقيقه مروان للمرة الثانية على التوالى، وذلك بعد تأهله بالفوز على الفرنسى أوجست داسور بنتيجة 3-0.
وتصل القيمة المادية للجوائز إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الإسكواش.

محمد الشوربجي بطولة هونج كونج للإسكواش لياندرو روميليو مروان