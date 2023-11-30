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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«صباح الخير يا مصر» يرصد تفاصيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غـزة

معبر رفح
معبر رفح
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قال حمادة العربي، مراسل القناة الأولى من مدينة العريش، إن زيارة رئيس البرلمان العربي لمدينة العريش مهمة للغاية، إذ تأتي في إطار تحركات دولية وإقليمية لمحاولات دعم إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كبير، ومن ضمن الجهود المبذولة هي الإطلاع على كل الإجراءات التي تتم حتى يكون هناك رؤية واضحة للتحركات العربية على المستويات كافة.

وأضاف «العربي»، في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مازالت مستمرة منذ السادسة صباحا حتى اللحظة، إذ تتدفق المئات من الشحنات على معبر رفح.

وأكد، تواجد الشحنات أمام معبر رفح بصورة كثيفة، إذ تحمل المواد الغذائية والطبية والأدوية، فضلا عن شحنات الوقود، مشيرا إلى أنه يتم إدخال 7 شحنات محملة بالوقود لقطاع غزة يوميا، منهم 3 شاحنات سولار، و4 منها محملة بغاز الطهي، وذلك طبقا لبنود الهدنة.

العريش إيصال المساعدات إلى قطاع غزة معبر رفح شحنات الوقود