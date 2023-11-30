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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الملا يبحث مع "ترانس جلوب" الكندية برامج حفر آبار جديدة للبحث عن البترول

وزير البترول ورئيس
وزير البترول ورئيس شركة ترانس جلوب الكندية
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جورج ماكسويل رئيس شركة ترانس جلوب  الكندية و كريج روبرتسون مدير  الشركة في مصر لمتابعة و استعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وانتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية .
 

وتابع الوزير خلال اللقاء مع الشركة الكندية خططها لحفر ٤ آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في اطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات انتاجها البالغة حاليا نحو ٥ر١١ الف برميل مكافيء يومياً .
 

وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في اعمالها في قطاع البترول المصري  في ضوء الفرص الجديدة  بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG ) .
 

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الانشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر   ، مشيرا الي أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل علي زيادة معدلات الإنتاج ، مضيفا ان استخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة علي تحقيق نتائج ايجابية الفترة المقبلة .
 

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

البترول والثروة المعدنية بوابة مصر الرقمية عبر بوابة مصر الرقمية المهندس طارق الملا وزير البترول