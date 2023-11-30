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الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غداً.. وقوف قطارات تالجو بمحطة المنيا كخدمة جديدة

قطار تالجو
قطار تالجو
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 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوف قطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة  / أسوان والعكس بمحطة المنيا وذلك اعتباراً من غد الجمعة، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام ( 141 – 164 – 1015 – 188 )  .
وجدير بالذكر بأنه يتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى ( 6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان )

وتقدم هذه القطارات أعلي مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي على أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصي قدر من الراحة في السرعات العالية، وتحتوي ايضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلي وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام نذار حريق للحفاظ علي أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخري مخصصة لذوي الهمم.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تالجو القاهرة أسوان المنيا