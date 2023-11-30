ينتميان لحركة حماس ..من هما منفذا عملية القدس؟

ذكرت مصادر عبرية، أن منفذا عملية القدس، صباح اليوم الخميس، هما الشقيقان مراد نمر (38 عاماً) وإبراهيم نمر (30 عاماً) من صور باهر، وهما أسيران محرران وينتميان لحركة "حماس".

وأشارت إلى أن المنفذين وصلا بمركبتهما من "صور باهر" إلى مكان العملية "المدخل الشمالي الغربي للقدس" ونفذا عملية إطلاق النار؛ قبل أن يستشهدا برصاص جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن مراد نمر اعتقل في العام 2010 في سجون الاحتلال، وحُكم بالسجن 10 سنوات، وخاض إضرابا عن الطعام عام 2012، وتعرض للعزل عام 2013 لمدة عامين، وتحرر قبل 3 سنوات.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت قتحم منزل عائله "نمر" في صور باهر بالقدس المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قُتل ثلاثة مستوطنين وأصيب سبعة آخرون بجراح متفاوتة؛ بينها "شديدة الخطورة"، بعملية إطلاق نار وقعت على مدخل مدينة القدس المحتلة، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن "فلسطينيين اثنين، فتحا النار داخل محطة انتظار للحافلات في شارع فايتسمان على مدخل القدس؛ فقتلا ثلاثة مستوطنين، وأصابا 7 بجراح منهم 5 في حال الخطر".

ولفتت إلى أنهما (المنفذين) "كانا مسلحَّين ببندقيتي M16".

من جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنّ "التحقيق الأولي لعملية القدس يشير إلى عملية مزدوجة تضمنت عمليتي دهس وإطلاق نار".

فيما أفادت القناة 12 العبرية أنّ هذه العملية "الرابعة والقاسية التي نشهدها في القدس منذ بدء الحرب في غزة".