بالصور.. وكيل تموين جنوب سيناء يتفقد عددًا من المخابز بالطور

تفقد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، سير العمل بعدد من المخابز في العاصمة طور سيناء؛ للتأكد من سير انتظام العمل بها ومن جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، لافتًا إلى أن المخابز تعمل يوميا بكامل طاقتها؛ بهدف إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السيناوي.

وراجع وكيل الوزارة بنفسه وزن رغيف الخبز؛ للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، مشددًا على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه، موجهًا مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز للمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها، مشددًا على تحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

ووجه وكيل وزارة التموين كل الشكر والتقدير لكل أطراف منظومة العمل من مطحن ومخبز ومفتش تموين، معاهدًا أهالي بجنوب سيناء على تقديم الأجود والأفضل.

406646377_3509574199358695_462051282084212950_n

406550101_3509574266025355_4458425651718951527_n

406390110_3509574539358661_4681945574763471558_n

406385139_3509574439358671_6896372956236821157_n

406378094_3509574686025313_3272086440603490303_n