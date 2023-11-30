اليوم.. البنك المركزي يطرح أذونات خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 09:49 ص

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عطاء أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه نيابة عن وزراة المالية، الأول بقيمة 20 مليارا لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 26.5 مليار لأجل 364 يوما .

وطرحت وزارة المالية خلال شهر نوفمبر 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 388.75 مليار جنيه.

وجاء ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية في الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في نوفمبر 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 376 مليار جنيه، بجانب 8 عطاء سندات بقيمة 12.750 مليار جنيه.

كما تضمنت الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 79 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و4 عطاءات بقيمة 99 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها بقيمة 107 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.