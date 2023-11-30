وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر هي السند التاريخي للقضية الفلسطينية

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن ما حدث مع أطفال فلسطين في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ.



وقالت الدكتورة مي الكيلة في مقابلة خاصة مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية، إيمان الحصري، مساء الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير نحو 60% من البنية التحتية في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في نتائج وخيمة على الإنسانية جمعاء وليس الشعب الفلسطيني وحده.



وأشارت إلى أنها جاءت في زيارة حاليًا إلى مصر لزيارة المرضى الفلسطينيين الموجودين في المستشفيات المصرية، معربة عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بكافة طوائفه وللحكومة المصرية ووزارة الصحة وطواقمها العاملة في كافة المستشفيات، مؤكدة أن مصر هي السند التاريخي للقضية الفلسطينية.



وأوضحت أن 70%؜ من المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي هم نساء وأطفال، وهناك 26 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة من أصل 35 مستشفى بالقطاع.



وأضافت الوزيرة الفلسطينية أن 60 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل، و240 ألف بنية تدمرت جزئيا، في قطاع غزة ما يعني أنه ليس هناك منازل تبقى للفلسطينيين تأويهم، أما بالنسبة لعدد الشهداء فهناك 16 ألف شهيد منهم 70% من النساء والأطفال، وهذا لم يحدث في التاريخ بأي من الحروب، بينما فاقت أعداد الجرحى 35 ألفا، وهذه الأرقام ليست دقيقة حتى الآن، لأن هناك شهداء تحت الأنقاض.



وقدمت الدكتورة مي الكيلة الشكر لكافة شعوب دول العالم التي خرجت في تظاهرات حاشدة من أجل مناصرة القضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ونصرة الشعب الفلسطيني.