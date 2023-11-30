استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار و الهدوء على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري ، للشهر الثامن علي التوالي ، في مستهل التعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية .

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بيننا سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وبلغ الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، و سجل سعر البيع نحو 30.95 جنيه.

وحقق سعر الدولار بداية اليوم في بنك بلوم مصر عند نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

واستقر سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

و في “ميد بنك ” سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري ، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وثبت سعر الدولار في بنك القاهرة حوالي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

وفي بنك التعمير والإسكان ثبت سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي الي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.