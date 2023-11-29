بنفيكا يفاجئ إنتر ميلان بثلاثية بالشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فاجئ فريق بنفيكا البرتغالي، نظيره إنتر ميلان الإيطالي بالتقدم عليه بثلاثية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب دا لوز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بطل الشوط الأول، جواو ماريو، الذي أحرز 3 أهداف (هاتريك) لفريق بنفيكا، وجاءت في الدقائق 5، 13، و34.

وتأهل الإنتر رسميًا إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة ريال سوسيداد الإسباني، قبل انطلاق الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس ذات الأذنين.

ويحتل إنتر ميلان، وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل بنفيكا الترتيب بلا نقاط.

وكان تشكيل إنتر ميلان لمباراة بنفيكا، كالتالي.

حراسة المرمى: موليادي

خط الدفاع: يان بيسيك - دي فريج - أتشيربي - دارميان

خط الوسط: دافيد فراتيسي - أسلاني - دافي كلاسين - كارلوس أوقستو

وفي الهجوم: أرناوتوفيتش - سانشيز.