إشبيلية يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة من أيندهوفن

ودع فريق إشبيلية الإسباني، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، بالخسارة من ضيفه أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

تقدم الفريق الأندلسي في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شئ، سجله المدافع المخضرم سيرجيو راموس في الدقيقة 24 من صناعة إيفان راكيتيتش.

وأضاف المهاجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يحصل زميله لوكاس أوكامبوس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 66، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وقلب أيندهوفن النتيجة على مضيفه، منذ الدقيقة 68 بهدف أول من إسماعيل صيباري، ثم سجل نيمانيا جوديل لاعب إشبيلية هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، بينما أحرز ريكاردو بيبي هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة، تذيل إشبيلية جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفي رصيده نقطتين فقط من 5 جولات، فيما رفع أيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في وصافة الترتيب خلف أرسنال المتصدر بـ9 نقاط.