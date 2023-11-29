ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إشبيلية يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة من أيندهوفن

مباراة إشبيلية وأيندهوفن
مباراة إشبيلية وأيندهوفن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ودع فريق إشبيلية الإسباني، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، بالخسارة من ضيفه أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

تقدم الفريق الأندلسي في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شئ، سجله المدافع المخضرم سيرجيو راموس في الدقيقة 24 من صناعة إيفان راكيتيتش.

وأضاف المهاجم المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الشوط الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يحصل زميله لوكاس أوكامبوس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 66، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وقلب أيندهوفن النتيجة على مضيفه، منذ الدقيقة 68 بهدف أول من إسماعيل صيباري، ثم سجل نيمانيا جوديل لاعب إشبيلية هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، بينما أحرز ريكاردو بيبي هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة، تذيل إشبيلية جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفي رصيده نقطتين فقط من 5 جولات، فيما رفع أيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في وصافة الترتيب خلف أرسنال المتصدر بـ9 نقاط.

إشبيلية آيندهوفن دورى أبطال اوروبا نتيجة مباراة إشبيلية وأيندهوفن إشبيلية يودع دوري أبطال أوروبا