دوري أبطال أوروبا.. النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام لانس

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لانس الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره لانس على ملعب الإمارات، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس النني على مقاعد بدلاء الجانرز، على أن يتواجد ديكلان رايس وكاي هافيرتز ومارتن أوديجارد في التشكيل الأساسي للفريق اللندني.

ويقود هجوم فريق المدفعجية، البرازيلي جابرييل جيسوس ومواطنه جابرييل مارتينيلي، بجانب بوكايو ساكا.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي لانس في المركز الرابع والأخير وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل أرسنال لمواجهة لانس

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي - بوكايو ساكا.