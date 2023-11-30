موقع قطار الدوري يعود.. الاتحاد السكندري يستضيف زد في الجولة السابعة

- «العشري »: مواجهة زد صعبة

- الاتحاد السكندري يستضيف زد في الجولة السابعة بالدوري



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، نظيره زد، في الرابعة عصر اليوم الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، وطمعان في حصد الثلاث نقاط، لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وسلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق خلال مشاركته في منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



ومن جانبه، قال طارق العشري، خلال حديثه مع اللاعبين، مواجهة زد صعبة، مطالباً لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، فضلاً عن التركيز حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة داخل الملعب، بالإضافة إلى محاولة التركيز مبكراً والخروج بأهداف خلال الشوط الأول.



وحرص «العشري » على مشاهدة مباريات زد التي خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، لدراسة نقاط القوة والضعف داخل الملعب قبل لقائهما المرتقب في الدوري الممتاز.



ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد تغييرات داخل الملعب في عدة مراكز وفقاً لرؤية «العشري» الفنية.

في المقابل يسعى زد في مواصلة الانتصارات، والوصول إلى رقم ١٤ في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويأمل زد في خطف الثلاث نقاط من الاتحاد السكندري في عقر داره بالدوري.

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء برصيد الخامس برصيد ١٠ نقاط، جمعهما من ٦ مباريات خاضها حتى الآن، فاز في ٣ مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراة وحيدة فقط، بينما زد في المركز الرابع برصيد ١١ نقطة، جمعهما من ٦ مباريات خاضها حتى الآن، فاز في ٣ مباريات، وتعادل في ٣ مباريات .