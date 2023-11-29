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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام يكرم الكاتب الصحفي الراحل هشام جاد

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كرم مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ومساعد رئيس الاتحاد  العام لنقابات عمال مصر، الكاتب الصحفي الراحل هشام جاد، رئيس تحرير جريدة الأحرار، ورئيس تحرير الكلمة الأسبق، نظرًا لما قدمه لصالح العمل والعاملين وتاريخه في مجال الصحافة.

يذكر أن الكاتب الراحل هشام جاد صدرت له عدة إصدارات متخصصة منها كُتب "إرهاب صنعه آخرون" و"الاحتكار" الذي قدمه الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق، و"الإغراق" وكانت آخر إصداراته "ثورة التحليق".

حصل الراحل على جائزة إحسان عبد القدوس في الانفراد الصحفي.

ورحل "جاد" عن عالمنا صباح الثاني عشر من إبريل 2023 الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك 1444 عن عمر يناهز 63 عامًا بعد أن سجل اسمه بحروف من ذهب في محراب صاحبة الجلالة.

هشام جاد الأحرار