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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«العشري» يستبعد المهدي سليمان من قائمة الاتحاد لمباراة زد

المهدى سليمان ،أبرز
المهدى سليمان ،أبرز الغيابات عن مباراة من مباراة زد
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري على قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة زد الليلة، والمقرر إقامتها غدًا الخميس على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الاتحاد السكندري مفاجأة استبعاد المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأساسي .
جاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى : 
      عمرو خليل – عمر صلاح .
خط الدفاع :
   هشام صلاح – إسلام أبو سليمة – محمود شبانه  -كريم الديب  -عمرو صالح – مصطفى إبراهيم – احمد غنيم .
خط الوسط :
        ساليفو مورو  -ناصر ناصر – بلال السيد  - عمر الوحش – فوزي الحناوي – عبد الغني محمد  - أحمد عيد  - رجب  عمران – ايريك اوبامي.

خط الهجوم :
     بواتينج – مابولولو.

 

يذكر أن الاتحاد  السكندري يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة ،بينما زد في المركز الرابع برصيد ١٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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