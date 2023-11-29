سفير مصر في إيطاليا: نقف على مسافة واحدة من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

كشف سفير مصر بإيطاليا، بسام راضي، آخر الاستعدادات لأداء الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتنسيق أمور الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه التقى وزيرة الهجرة، سها الجندي، وتم عقد لقاءات مع رموز الجالية المصرية في إيطاليا؛ للوقوف على كافة الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد سفير مصر في إيطاليا على أن السفارة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، لافتا إلى أن مقر السفارة المصرية في إيطاليا هو اللجنة الانتخابية الأساسية للمواطنين، منوها أنه في روما سيكون هناك قسما قنصليا معني بشئون الانتخابات والتواصل مع المواطنين.

وأوضح بسام راضي أن الرقم القومي أو جواز السفر يجب أن يكون ساريا لإتمام عملية الانتخاب، ووزارة الخارجية عملت على تطوير أجهزة الحاسب الآلي التي تساعد السفارات والقنصليات في العملية الانتخابية.

وعلق قائلا: أتمنى وصول نسبة التصويت لأعلى مستوى لها في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في الانتخابات لكونها رسالة للعالم على التطور التي تشهده الجاليات المصرية في الخارج، ورسالة على الاستقرار الأمني والسياسي الوطني.

وتابع راضي: نعقد جلسات مع الجالية المصرية للرد على الأسئلة المتعلقة بالأوضاع المحيطة بمصر والإقليم، ومدى التحديات التي تواجه قيادة الدولة؛ لاعتبار أن مصر واحة الأمن والأمان في المنطقة، خاصة بعد زيارة قادة ورؤساء للعريش وسيناء منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

واستكمل: نرصد بالأرقام الشائعات على التواصل الاجتماعي بكل شفافية، وهناك استحسان كبير من المواطنين بالمعلومات التي يتم عرضها سواء في الإعلام المرئي أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.