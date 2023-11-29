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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ديوان جديد للشاعر عمارة إبراهيم عن هيئة الكتاب

ديوان شعر مثل نهر
ديوان شعر " مثل نهر يئن فيه الماء "
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صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين ،  ديوان شعر " مثل نهر يئن فيه الماء " للشاعر عمارة إبراهيم .
ويعد الديوان الحادي عشر في مسيرة الشاعر ؛ حيث صدر له الصعود إلي الرحلة القادمة عن النشر الإقليمي، نافذة علي غناء الريح،عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مرايا عطش عن سلسلة أصوات أدبية. طلوع العصافير صدر عن اتحاد كتاب مصر بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، غرفة ترتب الظل عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ارتجاف بهي للفرح عن سلسلة الشعر المعاصر بالهيئة المصرية العامة للكتاب. المنازلة صدر عن هيئة قصور الثقافة. المنازلة وهي مختارات من تجربة الشاعر صدر عن سلسلة مختارات شعرية بهيئة قصور الثقافة. عابر ينتظر صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ثرثرة لن تفضي إلي موت عن سلسلة أصوات أدبية.  الشعرية العربية بين الثابت والمتغير صدر عن دار النابغة.
الشاعر عمارة إبراهيم يمثل في تجربته تيار الحداثة والقصيدة الجديدة التي تعتمد علي إيقاع الحال دون الإلتزام بإيقاع الفراهيدي الذي يعتبره قد أضر بالقصيدة العربية بسبب تقييد الشاعر بسلاسل حسابية تقف ضد اعتناق روح الشاعر داخل نصوصه الشعرية.
الشاعر مثل مصر في العديد من المؤتمرات الثقافية في مصر وخارج مصر وتم تدريس تجربته في بعض الجامعات المصرية وجامعة غازي بأنقرة عاصمة تركيا وترجمة بعض أعماله إلي الانجليزية والبرتغالية والإسبانية.
 

الشاعر عمارة إبراهيم 
ديوان شعر " مثل نهر يئن فيه الماء "

 

 

ديوان شعر مثل نهر يئن فيه الماء الهيئة المصرية العامة للكتاب عمارة إبراهيم الصعود إلي الرحلة القادمة