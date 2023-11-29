"ياسر قمر" يدعم منتخب الناشئات قبل المشاركة في البطولة الأفريقية.. صور

حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، على مؤازرة منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 سنة قبل المشاركة في البطولة الأفريقية بنيجيريا.

ويستعد المنتخب الوطني للسفر مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في البطولة القارية التي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 8 ديسمبر المقبل وهي البطولة المؤهلة لبطولة العالم.

واجتمع المهندس ياسر قمر مع منتخب الناشئات في حضور البرازيلي ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، خلال معسكرهم الحالي بالمركز الأولمبي بالمعادي وحرص على تحفيز اللاعبات ومطالبتهن بالتركيز واللعب من أجل الفوز والعودة باللقب.

وأكد قمر على ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب ومستواه المتميز في حصد البطولة والعودة بها إلى مصر، مشددًا على دعم الجميع لهم في مشوار البطولة.

من جانبه قدمت اللاعبات وعدًا للمهندس ياسر قمر لبذل أقصى ما لديهن من جهد وعرق لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من، نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من، إسلام طايع مديرًا فنيًا، محمد مشحوت مدربًا عامًا، مي محمود حسني محلل تقني، الدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي، ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد برئاسة البعثة المشاركة بالبطولة الأفريقية بنيجيريا.