رئيس مدينة سفاجا يناقش مع القيادات الدينية الاستعداد للانتخابات

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا ، مع القيادات الدينية من الأوقاف والكنيسة وزعماء القبائل والقيادات الشعبية ، لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2023 ، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز مقر اللجان الانتخابية ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بحضور سكرتير المدينة ومديري الإدارات الخدمية .

طالب رئيس المدينة، بتفعيل دور غرفة العمليات بالمدينة والغرف الفرعية بالأحياء بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديريات الخدمات لمتابعة الأحداث أولا بأول.

كما كلف مديري الإدارات الميدانية بإزالة ورفع كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة العامة ومراجعة الانارة والمرافق العامة باللجان الانتخابية والتأكد من توفير عدد من المقاعد وإقامة سرادقات بكافة اللجان الانتخابية للتسهيل على المواطنين مع تواجد عدد من العاملين بالأحياء لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن في الوصول للجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وشدد رئيس المدينة على مسئولى الجهات التنفيذية بضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقا لتعليمات الهيئة ، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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‏ووجه رئيس المدينة، شركتي الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

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