بسبب اسم مسرحية "كذانوفل".. عمرو محمود ياسين ينتقد مؤلف العرض

انتقد المؤلف عمرو محمود ياسين، كاتب العرض المسرحي "كذانوفل"، بسبب عنوان المسرحية الذي يحمل نفس اسم إحدى أعماله الدرامية، التي سبق وقدمت في عام 2016.

كتب عمرو محمود ياسين على حسابه الشحصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحقيقه بيزعجني أن في عرض مسرحي هيقدم باسم "كذانوفل".

وتابع: "طيب هل المؤلف يعلم أن في عمل فني تم تقديمه بنفس الاسم في ٢٠١٦؟ أتمنى تدارك الأمر".

"كذا نوفل" مسرحية جديدة، مقرر عرضها خلال الأيام المقبلة، على المسرح العالمي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

العرض تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول "جوجو" الابنة المدللة لوالديها "حميد"، و"شاهينور"، التي يحارب كل منهما تزويجها من شخص معين يراه الأنسب لها، ما بين "نوفل" الساذج الذي يحبها بشدة ولا يعرف حب غيرها، وبين "سلفادور" ابن العائلة الأرستقراطية، وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: أحمد السعدني، وهنا الزاهد، وحسين فهمي، ومحمد عبدالرحمن، وشيرين.

كان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد عرض له 3 مسلسلات بعنوان "الفريدو"، و"ماتيجي نشوف"، و"عيشها بفرحة"، ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، في شهرين أكتوبر، ونوفمبر 2023، وذلك على شاشة ON، والتي نالت استحسان المشاهدين.

وحققت الثلاث حكايات نجاحا كبيرا فور عرضها على الشاشة الصغيرة، ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر.

في عام 2016 عرض له أيضا حكاية "كازانوفل" ضمن حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الأول.

يشارك في بطولة حكاية "كازانوفل" الفنانين: هاني سلامة، وسهر الصايغ، ونيكول سابا، وإيناس كامل، وريم مصطفى، وشيري عادل، وريهام حجاج، ومي سليم، وأحمد حجاج، وآخرون.

"كازانوفل" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عطية أمين، وعلي أدريس.

"نصيبي وقسمتك" حلقات منفصلة متصلة، تتناول أحداثها 15 موضوعا مختلفا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وتناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما.