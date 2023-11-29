محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الجامعة سبل التعاون لتحقيق خطط التنمية المستدامة



التقى اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بمقر الجامعة اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التعاون المشترك لتحقيق خطط التنمية المستدامة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم التنمية الشاملة بشتى القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام .

أكد المحافظ دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب التطوير الشامل الذي يحدث بالجامعة ومستشفياتها، وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية ، فضلا عن أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وقوة شبابية واعدة مؤهلة للمشاركة الإيجابية في دفع الإقتصاد الوطني المحلي والقومي.



من جانبه أشاد رئيس الجامعة بالدور الرائد لمحافظ المنوفية في تعظيم موارد المحافظة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية الملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات الخدمية والتنموية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، معربا عن تقديره لجهوده وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومد يد العون لها على مختلف الأصعدة .

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.