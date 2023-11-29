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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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 شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين نادي السكة الحديد وإحدى الشركات الاستثمارية، حيث يهدف التوقيع إلى استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية متنوعة تساهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء. 

وأضاف أن هذا التوقيع يعد استكمالا للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي، حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكل موارده بما يساهم في تدعيم  الفرق الرياضية ليكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب، وكذلك تدعيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بما يساهم في تقديم مستويات متميزة لاعضاء النادي تتلائم  مع عراقة وتاريخ النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903. 

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل نادي السكة الحديد