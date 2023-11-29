مصرع عامل بمزرعة سمكية خلال تشغيل مولد كهرباء فى الدقهلية

لقى عامل مصرعه صعقا بالتيار الكهربي داخل مزرعة أسماك بمنطقة الكسارة بقرية قلابشو مركز الستاموني محافظة الدقهلية وذلك اثناء قيامه بتشغيل مولد كهربي وملامسة جسده سلك عاري مما ادى الى وفاته ونقل جثمانه الى مشرحة مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من مستشفى جمصة المركزي، بوصول "جمال.ع.ع"، عامل بمزرعة أسمك بمنطقة قلابشو ومقيم سيدى سالم محافظة كفر الشيخ – جثة هامدة "ادعاء صعق بالتيار الكهربي".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال مرافقه شاهد الواقعة ويدعى "خميس.ح.ج"، 24 عاما، عامل بذات المزرعة ومقيم قلابشو دائرة المركز قرر انه حال عمله والمتوفى بمزرعة سمكية كائنة على طريق الكسارة زمام قرية قلابشو، وقيام المتوفى بتشغيل مولد الكهرباء الخاص بالمزرعة صعقه التيار الكهربائي مما أدى الى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على المتوفى ان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10820 جنح مركز الستاموني والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.