الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفل باليوم الوطني الثاني والخمسين

احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمقر الأرشيف الوطني، حيث نظم الأرشيف احتفالية كبرى بدأت بعزف الفرقة العسكرية السلام الوطني لدولة الإمارات، وبحضور مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي.

وتضمنت الاحتفالية تدشين السوق التراثي، بالإضافة إلى تقديم عروضًا فنية وتراثية خاصة بدولة الإمارات، إذ قدمت فرقة “العيالة عروضاً” شدت الحاضرين، وقدم أحد منتسبي الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً من الشلات الوطنية، واشتمل الحفل على عزف منفرد على العود مع بعض الأغاني الوطنية.

وفي كلمته أكد عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته بهذه المناسبة، أن احتفالاتنا بهذه المناسبة الوطنية تمثل رسالة حب لوطننا الذي صار واحة للأمان والازدهار والرفاه، وأن هذه المناسبة العظيمة مصدر للعزيمة، ومن تجربة الاتحاد الرائدة نستلهم ما يحفزنا على المزيد من العطاء والإخلاص في حفظ ذاكرة الوطن للأجيال.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وجدّد العهد على مواصلة العطاء والإنجاز حتى تبقى إماراتنا الغالية في الصدارة.

وقال: نحتفل اليوم بمسيرة ريادية، وبمناسبة عظيمة تجسد مسيرة رائدة من التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة التي انطلقت على يد المغفور له -بإذن الله-الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا قواعد بنيان دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتطلع اليوم إلى أن تكون في طليعة الدول المتقدمة في ذكرى مئويتها 2071 في ظل قيادتها الرشيدة وبهمة وعزيمة الشعب.

وأضاف “آل علي: في كلمته أمام جمهور الأرشيف والمكتبة الوطنية وضيوف الحفل: ”باسمكم جميعاً نعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نسير على هدي رؤاها الحكيمة، وأن نبذل ما بوسعنا من أجل حفظ تاريخنا المجيد وتراثنا العريق مصدر فخرنا واعتزازنا بين شعوب العالم، ولتظل راية الوطن خفاقة شامخة.

وضمن فقرات الحفل أجريت المسابقات في المعاني والعادات والتقاليد التي أعادت إلى الأذهان بعض العادات والتقاليد والألفاظ التراثية، كما أجريت السحوبات على بعض الهدايا القيمة، وتم توزيع الهدايا على الحاضرين، وكانت فقرات الحفل مما نشر البهجة في على الحاضرين في أعياد الوطن.

المدير العام يلقي كلمته في الاحتفال باليوم الوطني52



العيالة تقدم عروضها في رحاب الأرشيف والمكتبة الوطنية

من الفعاليات المشاركة في الاحتفال



