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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابي غزة بالتعاون مع المجتمع المدني

د حسام عبدالغفار
د حسام عبدالغفار
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة، بالتعاون بين مؤسستين من مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك في إطار  التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلي والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل، في إطار علمي، للمساعدة في دعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.

 

أهالي غزة أعلنت وزارة الصحة والسكان الجهات الحكومية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة القطاع الخاص بروتوكولات العلاج منظمات المجتمع المدنى وزارة الصحة والسكان