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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. اتحاد المصريين في الخارج ببريطانيا: نستعد للانتخابات الرئاسية منذ بداية الإعلان عنها

المهندسة مرفت خليل
المهندسة مرفت خليل رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج
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أكدت المهندسة ميرفت خليل رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، أن الاتحاد كان يستعد لمرحلة الانتخابات الرئاسية منذ بداية الإعلان عنها، حيث تم البدء في الاستعداد بعمل لقاءات على زووم، وتجميع أبناء الجالية المصرية، والحديث عن كيفية إعداد فيديوهات إرشادية للشباب والمصريين في الخارج بصفة عامة؛ لتشجيعهم على الإدلاء بصوتهم.

وقالت "ميرفت" في حوارها عبر زووم، لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، إن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات استحقاق جديد في الدستور الحالي لم يكن موجود في الدستور السابق، موضحة أن الجالية المصرية في بريطانيا كبيرة ومتفرقة، ويتم استخدام جميع وسائل الاتصال الممكنة للتواصل معهم.

وتابعت، أنه يحرصوا على توعية المصريين في الخارج أن المشاركة في الانتخابات حق لهم، وأن صوته مهم جدًا أمام العالم، وهيفرق أن يظهر أمام العالم أن المصريين هم من يصنعون مستقبل مصر.

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