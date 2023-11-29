شعبة المستوردين تشيد بقرار المالية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

أشاد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية بشأن سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية.

وأوضح العجواني، في تصريحات صفية اليوم أن القرار لا يسرى على عمليات الاستيراد وإنما يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب.

وأكد العجواني، أن قرار وزارة المالية يحقق العدالة الضريبية، ويعد خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية، حيث أنه يفرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها بالعملة الأجنبية بنفس العملة.

وأوضح أن الشعبة العامة للمستوردين على اتصال دائم بالجهات المختصة في وزارة المالية، وأن أي مشاكل تواجه المستوردين يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشعبة ويتم رفع وإعداد مذكرة باسم رئيس الشعبة العامة للمستوردين حمدي النجار، ومن ثم يتم رفعها لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإرسالها للوزير والجهات المختصة للعمل على حل أية معوقات.