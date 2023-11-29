وزير البترول يبحث مع رئيس "دانة غاز" الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع وخطط وبرامج عمل الشركة بمصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ريتشارد هال رئيس شركة دانة غاز والوفد المرافق حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز وخطط وبرامج عمل الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة قوية من الشركة فى التوسع فى أعمالها فى مصر وضخ استثمارات اضافية خاصة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وخلال اللقاء، أكد الملا أنه رغم التحديات إلا أن هناك ثقة متبادلة بين قطاع البترول وشركائه من شركات البترول العالمية وشراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات ، مشيراً إلى أن مصر تعد أرض الفرص الواعدة فى مجال البترول والغاز لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومهارات وخبرات متميزة وموقع جغرافى محورى ما مكنها من التحول بالفعل إلى مركز إقليمى للغاز الطبيعى حيث يتم توريده من الدول المجاورة وإعادة تصديره من مصانع الإسالة المصرية للأسواق العالمية وخاصة أوروبا.

ومن جانبه، أكد رئيس دانة غاز أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات اضافية تبلغ حوالى 43 مليون دولار فى اطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال عام 2024 بمناطق امتيازها يتضمن حفر 11 بئر تنموى و3 آبار استكشافية بهدف زيادة الانتاج بمقدار حوالى 30 مليون قدم مكعب غاز يومياً ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار ، مشيرًا إلى التزام الشركة بالعمل فى مصر والتوسع فيها.

وحضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.