بيان مهم من السفارة المصرية في إثيوبيا بشأن الانتخابات الرئاسية

أصدرت السفارة المصرية في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقالت السفارة المصرية في إثيوبيا، إنه وبمناسبة انعقاد الانتخابات الرئاسية فى الخارج خلال أيام ١، ٢، ٣ ديسمبر ٢٠٢٣، نود أن نلفت نظر أعضاء الجالية المصرية في إثيوبيا بأن مقر اللجنة الانتخابية لكل ناخب المسجل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات لا يمنع المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، حيث يسمح لهم بالتصويت فى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة بغض النظر عن مقر اللجنة الانتخابية المسجل لكل منهم.

وأضافت السفارة المصرية في بيانها، أنه في هذا الإطار يسعد السفارة التأكيد على أن مقر اللجنة الانتخابية بالبعثة سيكون مفتوحا لجميع الناخبين المصريين بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال أيام العملية الانتخابية الثلاثة المشار إليها أعلاه.

وتعقد الانتخابات الرئاسية في المصرية، في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.