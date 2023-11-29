انتشال 160 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة، 160 شهيدًا من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها.

وبهذه الأعداد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

ويذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قد أوضحت أن طواقم الإنقاذ تعتمد حتى الآن على طرق يدوية وبدائية في انتشال جثامين الشهداء، في ظل عدم توفر آليات ومعدات لرفع الأنقاض.

وتشير المعطيات غير النهائية، إلى أن نحو 6500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم ما زال مجهولًا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.