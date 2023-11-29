رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرضه

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقوف العراق ودعمه لحقَّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية.

وقال السوداني، في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، إنه في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوفنا ودعمنا حقَّ هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضدَّ المدنيين العزّل في غزة، داعيا جميع دول العالم إلى إنهاء معاناتهم، التي تعرضوا لها بسبب العدوان الأخير.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، المؤسسات الرسميّة كافة، الاحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (40/32 ب) سنة 1977.

