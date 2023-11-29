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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البعثة الروسية بالأمم المتحدة: لا بوادر على نهاية دوامة العنف في الشرق الأوسط حتى الآن

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، إنه لا توجد علامات تدل على نهاية دوامة العنف في الشرق الأوسط.
وأضاف تشوماكوف - خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين اليوم الأربعاء، أن: "تنفيذ الاتفاقات الأخيرة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة المنطقة بشأن وقف إنساني وتبادل للأسرى يعطي بعض بصيص من أمل، ولكن لسوء الحظ، لا توجد علامات على وقف كامل لهذه الجولة من العنف".
وأشار إلى أن السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل لعبت دورا مدمرا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا أن "سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لفترة طويلة عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضا دورا مدمرا في التصعيد الحالي".
ولفت تشوماكوف إلى اعتراف الولايات المتحدة أيضا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأشار إلى أنه "نتيجة لذلك، لدينا صراع على نطاق غير مسبوق، يحمل في طياته خطر الانتشار إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها".
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانا إسرائيليا أودى بحياة حوالي أكثر من 15 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 36 ألف مواطن آخر.

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الشرق الأوسط تشوماكوف